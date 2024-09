Inter Appiano Gentile si ripopola | il programma dei rientri a -5 da Monza!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024) Quest’oggi l’torna a lavoro. I cancelli disi riaprono per accogliere alcuni Nazionali. Di seguito ildei prossimi giorni, con la trasferta diall’orizzonte. RIPRESA – La pausa Nazionali non è ancora terminata per molti giocatori dell’che tra oggi e i prossimi giorni dovranno ancora scendere in campo per ottemperare agli impegni di Nations League e di Qualificazione ai Mondiali. Nonostante ciòha già iniziato arsi, ospitando quei giocatori rimasti fuori dalle convocazioni. Nella giornata di ieri, infatti, Tomas Palacios, Tajon Buchanan e Nicolò Barella hanno varcato i cancelli del centro sportivo nerazzurro. Ma iper l’sono praticamente appena iniziati: da oggi, infatti, inizierà il vero e proprio lavoro in vista della sfida contro il