Incidente fra due auto quattro i feriti Muore cane che era a bordo di uno dei mezzi

(Di martedì 10 settembre 2024) Cinigiano (Grosseto), 10 settembre 2024 –in unstradale che ha coinvolto due macchine. Accade nella mattina di martedì 10 settembre intorno alle 9 nel territorio comunale di Cinigiano. Lo scontro è avvenuto sulla statale del Cipressino all'altezza del bivio per Porrona. Isono stati trasportati al Pronto soccorso di Grosseto. Si tratta di due donne di 63 e 67 anni e un uomo di 18 anni in codice 2, oltre ad un’altra persona in codice minore. Sono intervenute l'ambulanza della Misericordia di Paganico, della Misericordia di Cinigiano e le forze dell’ordine. Per il, presente adi una delle, non c’è stato niente da fare.