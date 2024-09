Il mondo della notte piange Nisticò storico patron del Peter Pan

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Ilè in lutto. Ieri pomeriggio a Bologna è morto Gianniper un ventennio, fino ai primi del Duemila,discotecaPan sulla collina riccionese. Ormai ultrasettantenne il suo cuore ha cessato di battere, dopo aver lottato per mesi contro un male che non perdona. Originario di Cardinale, comune calabrese, fin dal 1984 puntò sul locale, ex Villa Alta, in territorio misanese, al confine con Riccione, riuscendo fin dall’inizio a farne un punto di attrazione e d’incontro di prestigio dei giovani provenienti da tutta Italia. Affiancato da Artemio Samo, mitico personaggio delnotturno, da night lo trasformò in discoteca, cambiandone il nome, quindi musica e impostazione. Durante gli anni Novanta ilPan è così diventata una delle mete più glamour per la sua atmosfera esclusiva e la musica di qualità.