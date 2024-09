Giornata soleggiata ma tra mercoledì e giovedì torna il maltempo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 10 settembre 2024) La profonda saccatura, avente il suo minimo pressorio sull’Islanda, sarà responsabile dell’ingresso in quota di correnti fredde. Nel suo approssimarsi ai nostri confini favorirà, nelle giornate die gran parte delladi, condizioni di tempo perturbato ed un sensibile calo delle temperature. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Martedì 10 settembre 2024 Tempo Previsto: Cielo perlopiù sereno su tutta la regione con transito di alte velature durante la. Nuvolosità compatta al primo mattino, in rapida dissoluzione, lungo i rilievi alpini di confine, associata a deboli precipitazioni su estrema Valtellina e Valchiavenna.Temperature: Massime stazionarie, minime in calo in pianura. Massime comprese tra 25/28°C. Minime comprese tra 13/17°C.