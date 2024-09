Giffoni bilancio positivo per La Villa a Venezia | 8 mila presenze e 60 appuntamenti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 10 settembre 2024) Sono state circa 8per La, un progetto powered byInnovation Hub – alla sua terza presenza consecutiva a– in collaborazione con le Giornate degli Autori, e in partnership con I Wonder Picture. Lo storico spazio di Lungomare Marconi 56, dal 28 agosto al 7 settembre, si è animato con progetti culturali, incontri, junket, cocktail party e feste – durante i quali si sono alternati star del calibro di Kevin Costner, Luke Wilson, Thomas Vinterberg, Nanni Moretti, Francesca Comencini, Pif, Chiara Francini, Francesco Bianconi, Giovanni Tortorici, Giulia De Lellis, Cristina Chiabotto, Iris Di Domenico e Gaia Garavaglia – ma anche grazie agliquotidiani tra cui il seguitissimo format Fest of Creators, il corner di Best Movie con le interviste di Zerocalcare, le live di Rds Next.