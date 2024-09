Frattesi in Israele-Italia come nell’Inter | stessa storia stessi ‘posti’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024) Daviderisulta decisivo anche in(1-2), seconda giornata della Nations League 2024/25, dove segna il gol del vantaggio. Il centrocampista dell’Inter è tra i migliori in campo con una prestazione su misura per le sue caratteristiche. SEMPRE LUI – Davideconferma il suo splendido legame con la maglia della Nazionale. Dopo il gol dell’1-2 contro la Francia, il centrocampista dell’Inter segna anche in. In un’azione a tinte esclusivamente nerazzurre, con l’assist che parte dal mancino accademico di Federico Dimarco. Per il numero 16 sono quindi 6 i gol in azzurro sotto la guida di Luciano Spalletti, nessunolui in questi due anni. E la seconda rete consecutiva diporta molti tifosi dell’Inter (e non solo) a chiedersi nuovamente perché giochi così poco con Simone Inzaghi.