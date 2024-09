Forniture di missili balistici | rapporti tra Russia e Iran sempre più stretti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 10 settembre 2024) La guerra in Ucraina ha portato a livelli senza precedenti la cooperazione russo-iana in ambito militare, economico e politico. La conferma del segretario di Stato americano Antony Blinken che laha ricevuto dall'di, come già le informazioni «credibili» condivise dall'Unione europea ne sono solo l'ultima prova. Inoltre l'ascesa di estremisti anti-occidentali sia a Mosca sia a Teheran fa sì che questa cooperazione sia destinata a continuare e intensificarsi, nonostante le differenze tra i due Paesi. Ma nei fatti la nuova relazione traè una minaccia diretta per la Ue e i paesi europei.