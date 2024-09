Emma Villas debutto casalingo Al Palaestra arriva Altotevere Randazzo | Diventeremo gruppo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Domani finalmente il lungo periodo di preparazione entrerà in una fase più intensa, quella dei test precampionato. Alle 17debutterà davanti al pubblico amico, al, controSan Giustino, formazione che milita nel campionato di A3 e che ha nel roster tre vecchie conoscenze biancoblù: in campo Niccolò Cappelletti e Filippo Pochini, nello staff tecnico in qualità di assistente Davide Marra. "Stiamo cercando sin dal primo giorno di fareper iniziare la stagione nella maniera migliore possibile – ha detto al sito ufficiale della società biancoblù uno dei nuovi acquisti, lo schiacciatore Luigi(nella foto) –. La nostra è una squadra che vorrà fare molto bene nel prossimo campionato di serie A2, abbiamo nel roster dei nomi importanti, la società ha effettuato degli ottimi colpi nel mercato estivo.