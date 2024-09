Dopingancora non chiuso il caso Sinner

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 10 settembre 2024) 15.43 La Wada (agenzia mondiale antidoping) ha ancora 10 giorni di tempo per fare ricorso contro la decisione dell'Itia (International Tennis Integrity Agency) di assolvere Jannikdall'accusa di doping per ilClostebol. Il Tas di Losanna infatti precisa: "Al momento non abbiamo ricevuto alcun ricorso",ma la Wada ha ancora dieci giorni di tempo per prendere la sua decisione. La Wada ha inoltre chiesto alla Itia ulteriore documentazione, richiesta che allunga i tempi per un verdetto