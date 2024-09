Coppa Davis 2024 a Bologna il programma dell’Italia | girone avversari e dove vedere le partite

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre– Dopo il trionfo di Jannik Sinner nell'ultimo Slam, lo Us Open, l'Italia è pronta a scendere in campo per la 112esima edizione della. Gli azzurri sono i campioni in carica e puntano al bis, ma il cammino per arrivare alle finali di Malaga non è semplice. La fase a gironi, con la stessa formula di sempre (quattro gironi da altrettante squadre con le prime due che staccano il pass per Malaga) è indal 10 al 15 settembre e vedrà l'Italia impegnata contro l'Olanda di Griekspoor e Van de Zandschulp, battuta lo scorso anno nei quarti di finale a Malaga, poi il Brasile, dopo ben 31 anni dall'ultima volta nel 1993, e il Belgio, dopo 7 anni dall'ultimo match nel 2017, in cui gli italiani persero 3-2 nel quarti a Charleroi. Ildell'Italia si gioca a, alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. (DIRE), 9 set.