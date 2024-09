Ciclabili neanche un metro in più

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) "La politica ciclabile del Comune? Una presa in giro". Finiti i lavori di asfaltatura di un tratto di viale Vittorio Veneto, piovono critiche di Fiab Costa Macerata-Fermo, associazione di promozione dellatà. "Così come in via Verga e come a questo punto sarà in corso Garibaldi, non si è approfittato di questi interventi per migliorare la mobilità ciclabile verso le scuole" è la premessa di un intervento che boccia l’amministrazione e affossa la Bandiera Gialla ottenuta dal Comune, premio alla mobilità sulle due ruote. "L’amministrazione si vanta dei lavori con comunicati o riprese con droni, ma riasfaltare è manutenzione ordinaria e non serve una giunta.