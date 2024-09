Bologna conferita la cittadinanza onoraria al presidente Joey Saputo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) Nel pomeriggio di martedì 10 settembre si è tenuta a Palazzo D’Accursio una “seduta straordinaria del Consiglio Comunale” per conferire ladidel club rossoblu. “Alla cerimonia, introdotta dallassa del consiglio comunale Maria Caterina Manca e dal sindaco Matteo Lepore, erano presenti anche la moglie Carmie, il figlio Luca e per iltutto lo staff dirigenziale insieme ai calciatori Lorenzo De Silvestri, Riccardo Orsolini, Lewis Ferguson e Federico Ravaglia.nel suo discorso ha ringraziato il sindaco, i consiglieri comunali e tutta la, stilando un bilancio positivo di questi primi dieci anni all’ombra delle due torri” si legge in una nota dellaalSportFace.