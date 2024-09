Apre la stanza d’ascolto al Sant’Anna di Torino | la legge 194 nelle mani degli anti-abortisti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo mesi di annunci e rinvii, ieri purtroppo è stata aperta la “” all’ospedale ostetrico ginecologicodi, in cui viene praticato il maggior numero di interventi di interruzione volontaria di gravidanza di tutto il Piemonte, anche se pende ancora un ricorso al Tar, presentato da Cgil e SeNonOraQuando?, contro la delibera che la istituisce. Che cos’è lainnumerevoli dichiarazioni dell’assessore alle Politiche sociali della Giunta piemontese che l’ha fortemente voluta, è un luogo dove si offre un supporto concreto alle donne per contribuire a far superare le cause che potrebbero indurle all’interruzione di gravidanza.