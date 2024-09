Truffe d' amore in Un Posto al Sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 9 settembre 2024) Le persone non sono mai come te le aspetti, anzi spesso le sorprese ti arrivano proprio da chi non te le aspetti. E quelle che conosci meglio, e di cui hai massima fiducia, possono rivelarsi i peggiori ingannatori. Non è proprio il cliché del vicino di casa che prima di sterminare tutta la famiglia “salutava sempre”, ma mai dire mai. E quindi se in Upas da Alberto Palladini tutti sapevano che non sarebbe mai cambiato, nessuno, si sarebbe aspettato da Costabile che avrebbe truffato la fidanzata. Manuela si era fatta convincere a chiedere un finanziamento pubblico per un progetto culturale, e lui si era fatto carico di seguire i lavori mentre lei studiava. Ma al ritorno delle vacanze i lavori non iniziati hanno insospettito la ragazza. Alla fine Costabile di fronte a lei e Serena ha dovuto ammettere che ha usato tutto il finanziamento per coprire i suoi debiti.