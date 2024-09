Sinner vince gli Us Open | quanto ha guadagnato finora il numero 1 del tennis

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 9 settembre 2024) Jannikha fatto la storia delitaliano, diventando il primo azzurro a conquistare la finale maschile degli Us. Iluno al mondo, che già si era imposto agli Australian, ha dominato ancora una volta, questa volta contro l’americano Taylor Fritz. Un trionfo che gli regala non solo il prestigio del secondo Slam in carriera, ma anche un assegno milionario che cementa ulteriormente la sua posizione nell’élite sportiva e finanziaria mondiale. Con un totale di 16 titoli in carriera, Jannikha già conquistato il mondo dele ora punta a consolidare il suo dominio economico. E il pubblico, italiano e internazionale, non può che guardare con ammirazione al ragazzo di Sesto Pusteria che, in pochi anni, è passato dall’essere una promessa dela un campione più che affermato.