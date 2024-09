Sinner-Alcaraz via al duopolio | nel 2024 due Slam a testa A New York finisce l’era dei Big 3

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Jannikall’Australian Open e allo US Open, Carlosal Roland Garros e a Wimbledon. Il successo dell’azzurro a Flushing Meadows non è solo un momento storico per il tennis italiano e nemmeno l’ennesima conferma di quanto la stagionesia stata caratterizzata dalla sua supremazia. Traccia soprattutto una linea di demarcazione: mette ufficialmente la parola fine a un era iniziata 21 anni fa, il 6 luglio 2003 a Wimbledon. Per la prima volta dal 2002 infatti è stato vissuto un intero anno solare senza un trionfo neglidi uno dei Big Three: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic. È la sostituzione della triade con un. Il ritiro di Federer nel settembre 2022, i problemi fisici sempre più importanti di Nadal (questa stagione potrebbe essere la sua ultima), avevano lasciato Djokovic come ultimo baluardo della vecchia generazione.