Roma la stampa francese celebra Manu Kone | Personalità presenza atletica e dribbling

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ottanta palloni giocati (più di tutti), otto duelli vinti su tredici, quattro passaggi intercettati, due occasioni da gol create. Sono i dati che emergono dalla prestazione del nuovo centrocampista dellain Francia-Belgio 2-0. Nella sua primada titolare con i Bleus, l’ex Borussia M’Gladbach ha fornito una prestazione di spessore, che non è sfuggita ai tifosi giallorossi che sui social hannoto il nuovo arrivo a Trigoria. Non solo. Anche laha messo in evidenza la prestazione del nuovo giocatore della Serie A. Secondo L’Equipe “Koné ha fatto una buona impressione, nonostante un cartellino giallo ricevuto all’inizio, con un’attività difensiva molto rilevante”.