Quelle meteore a Bologna Elliott Smith e Vandiver | tre grandi promesse svanite al PalaDozza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Campioni, certo. Ma Basket City, oltre a stelle di prima grandezza, ha messo in fila anche star, o presunte tali, che una volta asi sono sciolte come neve al sole. Il primo straniero che fa discutere è datato 1965: l’Italia riapre le frontiere agli stranieri. In serie A c’è la Virtus che, spera di trovare una spalla adeguata al talento di Dado Lombardi. Il nome promette perché è Terry, ma Driscoll arriverà solo qualche anno più tardi. L’anagrafe dice che si tratti di Terry Dale Werner. E’ un centro bianco, di 203 centimetri, classe 1943. In un ritratto fulminante, Gianni Cristofori, sul Carlino di qualche anno più tardi, lo descrive così: "Protagonista di un mediocre precampionato, poi discusso durante l’anno dal pubblico per il suo gioco poco spettacolare. Dotato di una grande tecnica e di ottimi fondamentali, sfonda definitivamente l’anno dopo a Pesaro.