Napoli caso Anguissa | l’ex agente reclama commissioni sul rinnovo

(Di lunedì 9 settembre 2024)disul. lavvocato Grassani nega ogni coinvolgimento della SSC. Ilsi trova al centro di una controversia con Alessandro Pettine, exdi Frank Zamboprocuratore ha avanzato una richiesta di pagamento relativa aldel centrocampista camerunense, ma il club azzurro respinge fermamente ogni pretesa. L’avvocato Mattia Grassani, intervenuto su CRC, ha chiarito la posizione del: “Pendono da mesi più controversie all’arma bianca con Alessandro Pettine, ex procuratore di, che lo accompagnò alla firma del primo contratto del. Al momento in cuirinnovò, ilsi avvalse di un altro: Alessandro Pettine a quella trattativa non partecipò e non diede alcun contributo.