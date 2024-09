Iv | no Marattin a c sinistra ‘centinaia con noi’ nasce ‘Orizzonti liberali’ per partito libdem**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (Adnkronos) – Luigilascia Italia Viva. Il deputato renziano annuncia l’addio dopo settimane di tensioni dopo il riavvicinamento di Matteo Renzi al centro. Una scelta che pere diversi dirigenti territoriali sarebbe dovuta passare attraverso un congresso, come messo nero su bianco in un documento. Oggi l’ufficializzazione dell’addio, il lancio di una fondazioneche ha come obiettivo quello di aprire la strada a unliberal democratico sotto il ‘segno’ di Mario Draghi. “Altri colleghi parlamentari lasceranno Iv? Chiedete a loro. So che tra qui e i prossimi giorni centinaia di dirigenti territoriali lasceranno Iv. Alcuni giù usciti, come l’unico sindaco di Iv in Emilia Romagna”, dice