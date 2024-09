Israele-Italia oggi in tv | orario e diretta streaming Nations League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’sfiderànel match valido per la seconda giornata di Uefa. Non poteva esserci reazione migliore dopo un Europeo deludente per i ragazzi di Spalletti, capaci di rifilare tre gol alla Francia al Parco dei Principi, non lasciandosi abbattere neppure dalla rete subita dopo 14 secondi. Per gli azzurri c’è ora, sconfitto alla prima dal Belgio. Si gioca in campo neutro, alla Boszik Arena di Budapest. L’incontro è in programma, lunedì 9 settembre, alle ore 20:45 e sarà trasmesso inin chiaro su Rai Uno. Garantita anche unasu RaiPlay.in tv:SportFace.