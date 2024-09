Il miracolo dell’81esima Mostra del Cinema di Venezia | mette d’accordo critica e pubblico E fa il boom di biglietti

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Bilancio più che positivo per ladeldiche si è appena conclusa: trae abbonamenti ha registrato il 12% di vendite in più. Il dato è stato fornito nel discorso di chiusura dal presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, che ha parlato di “clamoroso successo”. Non si tratta solo di numeri, che sono semmai l’effetto del vero punto di forza di questa rassegna: la capacità di coniugare qualità e gradimento di, consenso dellae degli spettatori. Si tratta di un aspetto sottolineato in tutte le analisi del day after, da quelle di chi nellaha un ruolo a quelle di chi allaguarda da addetto ai lavori.