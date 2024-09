FdI resta il primo partito Sondaggio Mentana | clamoroso sorpasso nel centrodestra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Come ogni lunedì, torna il consueto appuntamento con ilSwg per il Tg La7 condotto da Enrico. I dati di oggi, lunedì 9 settembre, vedono lievi oscillazioni con il segno meno rispetto alla scorsa settimana in Fratelli d'Italia e Lega. I due partiti dicalano rispettivamente -0,1 e -0,2. La formazione politica guidata da Giorgia Meloniprima con il 30,2 complessivo. Il Carroccio, invece, si attesta all'8,3.ndo nello schieramento di destra, Forza Italia guadagna lo o,1 per cento, sale all'8,5. E supera così la Lega. Se ci spostiamo dalle parti dell'opposizione, il Movimento Cinque Stelle perde lo 0,1% e scende all'11,5%. Buone notizie per ildemocratico. Il Nazareno avanza del 0,2, Verdi e Sinistra dello +0,3 e arrivano così al 7,2%.