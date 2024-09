Cremlino non conferma nè smentisce missili dall' Iran

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il portavoce del, Dmitry Peskov, non hato né smentito notizie apparse su media internazionali secondo le quali l'starebbe fornendobalistici alla Russia. "Informazioni di questo tipo non sempre corrispondono alla verità", ha affermato Peskov, citato'agenzia Interfax. "Sviluppiamo la nostra collaborazione e il dialogo in tutte le aree possibili, comprese le più sensibili, e continueremo a farlo nell'interesse dei popoli dei due Paesi", ha aggiunto Peskov.