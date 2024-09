Coppa Italia di serie B femminile Leonesse domate dal Verona stop nei sedicesimi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il Brescia si arrende all’Hellascon un gol per tempo e ferma la sua corsa inaidi finale. Dopo l’uscita del Lumezzane, sconfitto già nel turno preliminare in casa dall’Orobica (1-3), entrambe le bresciane diB salutano alle battute iniziali la competizione tricolore e confermano un approccio alla nuova stagione tutto in salita. Per quel che riguarda la nuova sfida del sempre sentito derby del Garda, ledi mister Valenti affrontano con determinazione e coraggio le gialloblù, ma non riescono a far valere il fattore campo. Le reti di Casellato al 27’ del primo tempo e di Duchnowska al 43’ della ripresa consentono alla rete firmata da capitan Brayda in pieno recupero (47’) soltanto di firmare il definitivo 1-2 e di addolcire il verdetto finale della sfida, ma promuovono le scaligere al match di prestigio agli ottavi con la Juventus.