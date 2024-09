Ciclismo chi parteciperà agli Europei? L’Italia punta su Milan Philipsen e Van der Poel le stelle

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) La Vuelta a España 2024 è ormai alle spalle, i Grandi Giri per questa stagione sono solamente un ricordo. Non mancheranno però le corse importanti da qui alla fine dell’anno, anzi, questo settembre sarà intensissimo visto che culminerà con gli attesissimi Mondiali in Svizzera. Prima, però, in Belgio, spazio ai Campionatiche vedranno la prova in linea maschile domenica 15 settembre. Percorso non durissimo quello che porterà la carovana a terminare la corsa in quel di Hasselt, ma che in ogni caso vedrà sfidarsi diverse dellea livello internazionale. A partire dal campione del mondo in carica: Mathieu van derquando partecipa ad una corsa non è mai per caso, visto che sulla carta dovrebbe cedere la ma iridatascalatori, potrebbere a fare il cambio in vista del prossimo anno.