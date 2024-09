Caso Pierina Paganelli | al Riesame spunta la maglietta di lavoro che potrebbe incastrare Louis Dassilva

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) La Procura della Repubblica di Rimini ha in mano nuovi importanti elementi suldi. La squadra mobile, infatti, avrebbe trovato la t-shirt cheaver indossato il presunto killer la sera dell’omicidio L’indumento è stato sequestrato, lo scorso luglio, nell’armadietto della fabbrica in cui lavorava. A carico del 34enne senegalese, in carcere dal 16 luglio per l’omicidio della 78enne testimone di Geova uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage di casa, oggi (9 settembre) si tiene l’udienza davanti ai giudici deldi Bologna. Presenti il sostituto procuratore, Daniele Paci, che ha coordinato le indagini della squadra mobile, diretta dal commissario capo Marco Masia, e i legali di, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, che si sono avvalsi della consulenza della psicologa forense Roberta Bruzzone.