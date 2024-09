Campi rivive l’incubo nubifragio | cos’è successo nella notte

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 9 settembre 2024) Social.. Il maltempo è tornato a colpire il Nostro Paese. L’Italia da Nord a Sud è stata messa in ginocchio dalla pioggia, mista a vento e grandine. L’estate 2024 ha deciso di lasciare il testimone all’autunno. Nel corso della notta di oggi 9 Settembre 2024 diversi paesi si sono trovati a dover fare i conti con nubrifagi e allagamenti. ( dopo le foto) Leggi anche: Maltempo, domenica da incubo: è allerta in 9 regioni Leggi anche: Maltempo, strade allagate e disagi ovunque: c’è chi esce in canoa Leggi anche: Maltempo, allagamenti e tromba d’aria mettono in ginocchio l’Italia Leggi anche: Violento temporale, strade come fiumi in ItaliaTantissima paura a causa del maltempo a, vicino Firenze.