Bottiglia incendiaria contro i vicini | Minacciati per la casa pignorata Arrestato l’ex proprietario di 85 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) di Giorgia De Cupertinis Le prime minacce erano già cominciate durante i mesi estivi, quando due giovani acquirenti erano entrati nella loro nuova abitazione in via Ascani – acquistata all’asta giudiziaria in primavera – per effettuare i lavori all’interno dell’appartamento. Un’escalation, questa, che ha visto il suo culmine lo scorso sabato pomeriggio, quando l’85enne, exdie residente al piano superiore della villetta, dopo ulteriori minacce, ha scagliatoi neo proprietari una