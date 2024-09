Adriano Galliani si sposa le prime indiscrezioni | tutti gli invitati al matrimonio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 9 settembre 2024) Giorno di festeggiamenti per. L’amministratore delegato del Monza Calcio sposerà oggi Helga Costa, sua compagna da 13 anni. Per lui si tratta del terzo. La cerimonia in municipio sarà celebrata dal sindaco Paolo Pilotto del Pd. Dopo il fatidico “sì” i circa 200 ospiti si ritroveranno a Villa Gernetto di Lesmo, una villa storica di Gerno, in provincia di Monza e Brianza, costruita nel XVIII secolo, acquistata da Silvio Berlusconi nel 2007. Tante le celebrità che prenderanno parte alla festa, a partire dai testimoni, che saranno Gigi Marzullo, volto noto della televisione italiana, e Cristina Rossello, senatrice di Forza Italia.