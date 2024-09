Una balera sotto le stelle Il liscio successo senza età Mille in piazza per ’Cara Forlì’ Vandelli | Amo la Romagna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024)Saffi ieri sera si è trasformata in un grande palcoscenicole, accogliendo con entusiasmo la quarta edizione di, la manifestazione dedicata al. Oltregli spettatori, non solo forlivesi: "Abbiamo avuto prenotazioni perfino da Veneto, Lombardia, Marche, Umbria e Lazio",linea il sindaco, Gian Luca Zattini. I bar e i ristoranti circostanti hanno lavorato a pieno regime, offrendo ristoro a chi si è fermato, prima e durante, per godersi un evento che prometteva un tuffo nel passato. La serata è iniziata con la sfilata delle Bande Città di Forlì, Civitella e Cusercoli, un’anteprima musicale che ha dato il via alla festa. Il concerto ha preso il via con i big della tradizione romagnola: Luana Babini, Roberta Cappelletti, Mauro Ferrara e Moreno ‘il Biondo’.