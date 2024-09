Sopresa pure i social se ne fregano del gossip | il caso Boccia surclassato da Paralimpiadi e Venezia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 8 settembre 2024) Non solo gli imprenditori del Forum di Cernobbio. Un po’ a sorpresa si scopre cheal popolonon importa granché, per non dire nulla, delche ha coinvolto il ministro Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria. Benché la dottoressa di Pompei, infatti, abbia aumentato esponenzialmente i follower sul suo profilo Instagram, l’analisi dei principalidimostra che la vicenda non ha avuto particolare appeal nelle discussioni generali delle principali piattaforme. A scattare la fotografia è stata la società di ricerca e analisi dei datiData, che ha scandagliato le conversazioni intercorse tra il 26 agosto e il 7 settembre su Facebook, X, Instagram e Tik Tok. Il risultato è stato che fra i primi 50 post per interazioni di ciascuna piattaforma se ne trovano solo 4 e solo su X.