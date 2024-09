Selena Gomez ammette | Ecco il consiglio che darei a me stessa da giovane

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 8 settembre 2024) La co-protagonista di Only Murders in the Building svela la frase che direbbe a seagli inizi della carriera.è tornata sul piccolo schermo nella quarta stagione di Only Murders in the Building al fianco di Steve Martin e Martin Short, nel ruolo di Mabel Mora. Intervistata da People, l'attrice ha svelato ilche darebbe a seda. Da parecchi anni ormaiè sotto i riflettori di Hollywood e l'esperienza accumulata nel corso della sua carriera già molto nutrita nonostante laetà le permettono di avere uno sguardo maggiormente consapevole rispetto al mondo dello spettacolo. Il suggerimento "Non essere così dura con te" direbbealla sua versione più