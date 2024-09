Ritrovato privo di vita in casa dramma in Valle Caudina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 8 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoin. Un uomo 66enne è statodai Vigili del Fuoco ormaidinella sua abitazione in corso Caudino ad Airola. L’allarme è scattato nella serata di ieri poco dopo le 20:30 allorché i vicini, che non lo avevano visto dalla mattina, hanno richiesto l’intervento dei caschi rossi del distaccamento di Bonea. I Vigili, penetrati nell’appartamento, hannol’uomo seduto su una sedia a sdraio davanti al balcone di. Inutili sono stati i tentativi di rianimarlo: per lui non c’era più nulla da fare. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio e il 118 da Benevento. Si presume che l’uomo sia deceduto per un malore. L'articolodiininproviene da Anteprima24.it.