Quando torna in campo Jannik Sinner? Prossimi tornei da qui alla fine del 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024)in? Ecco tutto quello che c’è da sapere suidel tennista azzurro da quidel. Come annunciato negli ultimi giorni, proprio in virtù delle sue fatiche americane,rinunceràfase a gironi di Coppa Davis a Bologna, esattamente come l’anno scorso.dunque indirettamente in Cina, dove giocherà prima l’Atp 500 di Pechino (dove difende il titolo) e poi il Masters 1000 di Shanghai. Quindi il ritorno in Europa sul suo amato cemento indoor: verosimilmente calcherà quello del Masters 1000 di Parigi-Bercy e poi quelle delle Atp Finals di Torino, davanti al suo pubblico. In, qualora l’Italia dovesse riuscire a qualificarsi per le Finals di Coppa Davis, è probabile chevoli a Malaga per trascinare la squadra a caccia del secondo titolo consecutivo.