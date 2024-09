Paralimpiadi Parigi 2024 si chiude un’edizione storica per l’Italia | record assoluto di medaglie

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 8 settembre 2024) Dopo undici giorni di gara si conclude stasera con la cerimonia di chiusura la XVII edizione dei Giochi Paralimpici disputati nella capitale francese Forti della spedizione più numerosa di sempre, con ben 141 atleti di cui 52 esordienti che hanno gareggiato in 17 diverse discipline sportive, gli azzurri si erano presentati con grandi ambizioni alla rassegna e, grazie a prestazioni straordinarie, sono riusciti a ottenere uno storicodiandando oltre quello già incredibile ottenuto tre anni fa a Tokyo. Un trionfo azzurro alledi– Cityrumors,.it – ansafoto Quella disputata nella giornata di ieri da Amanda Embriaco nel kayak è stata l’ultima finale per gli azzurri ai Giochi paralimpici di. Ilre è quindi ora definitivo.ha conquistato in Francia ben 71 podi, due in più di Tokyo 2020.