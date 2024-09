Modric decide Croazia-Polonia! Zielinski ugualmente in campo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 8 settembre 2024) Nella seconda giornata della UEFA Nations League, laha conquistato una vittoria preziosa contro la, imponendosi per 1-0 in una sfida equilibrata e combattuta. VITTORIA –termina sul risultato di 1-0, deciso dal gol di Lukaal cinquantaduesimo minuto di gioco. Con questo risultato, lasi piazza al secondo posto del girone con 3 punti, gli stessi della, che però scende al terzo posto a causa della differenza reti. La partita si è giocata a ritmi elevati, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria, ma alla fine è stata la maggiore qualità tecnica dei croati a fare la differenza. Il gol diè arrivato in un momento cruciale della partita, quando il match sembrava bloccato sullo 0-0.