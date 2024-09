Lo United Riccione riparte da Prato Match caldo con la matricola Zenith

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Il cammino delloparte dalla Toscana. Questo pomeriggio i biancazzurri di Loris Beoni si metteranno alla prova, al debutto in campionato, con lo(calcio d’inizio alle 15 allo Stadio Lungobisenzio che locondivide con il), la seconda squadra di, quella capace in poche annate di scalare le categorie, fino a raggiungere i ’cugini’ più quotati in serie D. Subito una prova del fuoco per la truppa biancazzurra contro una squadra fresca di promozione e che viaggia ovviamente sulle ali dell’entusiasmo. Meno idilliaca l’estate del club della Perla Verde. A tenere banco sono state più le questioni extra-campo di quelle che si sono ’consumate’ sul terreno di gioco. Il trasloco dal ’Nicoletti’ al ’Calbi’ di Cattolica è stato soltanto l’epilogo finale di un rapporto con la città diche non è più idilliaco come un tempo.