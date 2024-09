LIVE MotoGP GP San Marino 2024 in DIRETTA | via al warm-up Tutti in pista per questi 10?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.43 Bagnaia incon medie/soft usate. 09.42 Attenzione problema tecnico per Marc Marquez, rimasto a piedi. Ora torna ai box. Siamo nella zona della Quercia. 09.41 Piloti ine ci sono alcuni che rodano le gomme da bagnato, visto che il cielo potrebbe riservare sorprese nel pomeriggio. 09.40 VIA AL-UP!!! 09.39 Cielo nuvoloso a Misano. 09.37 3? al via di quest’ultimo turno di prove. 10? a disposizione dei piloti per testare la moto e probabilmente anche le gomme da gara. 09.34 Un’incognita, chiaramente, è la resistenza che Bagnaia potrà avere in gara rispetto all’infortunio per l’incidente di Aragon. 09.31 Una gara che dovrebbe essere caratterizzata da questo confronto, dal momento che Marc Marquez sarà in terza fila e nella nona casella. 09.29 Di tutto questo potrebbe approfittare Jorge Martin.