LIVE MotoGP GP Misano 2024 in DIRETTA | Marquez in lotta con Bagnaia e Bastianini Martin sbaglia tutto

(Di domenica 8 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-4 Imprendibile. 2?2 di vantaggio su. Adesso Pecco sta facendo proprio fatica. Gli restano 3?5 su, deve tenere duro! -5 Con questa vittoria ormai probabile,si rilancerebbe in maniera decisa anche per il Mondiale. -5 ATTENZIONE! Vinales sembra voler attaccareper il 15° posto! -5 Per fortuna di, la prossima gara (sempre a) sarà tra due settimane, dunque avrà più tempo per tornare al 100% fisicamente. -6 Orapotrebbe anche iniziare a fare fatica con la spalla dopo la caduta di Aragon. -6IN FUGA! 1?2 su. Pecco ha 3?8 sue 10? su Alex. -7 Strappo deciso di, 9 decimi sucommette un errore e precipita a 3?5. -8 E’ il tempo delle riflessioni per