La storia vera di Braveheart e tutto ciò che il film di Mel Gibson ha di giusto e di sbagliato

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di domenica 8 settembre 2024) Ladiciò che ildi Melha die diè unemozionante, ma è uno deimeno accurati dal punto di vista storico mai realizzati. “Potranno toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà!“. Il discorso di William Wallace è uno dei più famosi delladel cinema. Per una generazione di spettatori, ildi Melha cementato il posto di William Wallace come uno dei più grandi leader militari di tutti i tempi. Ildiritrae William Wallace come un eroe riluttante che sfodera la spada per vendicarsi dopo l’assassinio dell’amata moglie. Ilracconta ladella sua vita, esplorando alcune delle sue battaglie più importanti, e alla fine si conclude con una nota tragica: Wallace viene tradito e messo a morte dagli inglesi.