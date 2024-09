Il Papa arriva a Vanimo con un carico di farmaci 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 8 settembre 2024) AGI -Francesco èto a, la "periferia della periferia", sulla costa nord-occidentale della Papua Nuova Guinea dove incontrerà i fedeli della diocesi nella spianata antistante la Cattedrale. La cittadina dista da Port Moresby 991 chilometri e qui vivono circa 11 mila persone, di cui alcuni in villaggi in giungle impenetrabili se non con il machete.è circondata da spiagge paradisiache e acque cristalline ma è una zona nella quale manca tutto. Qui operano da decenni dei missionari argentini, tra alcuni amici diFrancesco che gli hanno fatto scoprire questa realtà sconvolgente. E proprio loro incontrerà in forma strettamente privata il Pontefice.