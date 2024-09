Il pallone include Vernio scalcia l’ignoranza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) PRATO Un torneo di calcio "open", per dire no alle discriminazioni di carattere sessuale ed abbinare allo sport ad un chiaro messaggio inclusivo di carattere sociale. E’ quel che propone l’iniziativa "(s)calcia", messa a punto dal, dal Giovani Impavida, dal Comune e dall’Arcigay Prato Pistoia "L’Asterisco", che si terrà il prossimo 14 settembre al Ciorniolo a partire dalle 15. L’idea alla base è quella di organizzare un torneo di calcio a cinque aperto a tutti, per mandare attraverso il gioco un segnale di inclusione e di contrasto all’omobitransfobia. La formula della manifestazione ed eventuali modifiche al format saranno tuttavia decisa anche in base al numero delle adesioni che arriveranno in questi giorni e al conseguente numero dei partecipanti.