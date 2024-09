Doppia sconfitta del Crotone contro un Trapani bene organizzato in ogni reparto

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 8 settembre 2024) Lega Pro girone C terza giornata2 Marcatori: 14° Kostadinov, 32° Zuppel, 66° Kanoute(4-3-2-1): Sala, Rispoli (Rojas), Cargnelutti, Armini, Giron, Gallo, Schiro’, Spina (Ovicazch), Vitale, Silva (Kolaj), Kostadinov (Chiarella). All. Longo(3-5-2): Seculin, Ciotti, Celiento, Silvestri,detti (Martina), Crimi (Carriero), Karic, Kanoute, Lescano, Bifulco (Spini), Zuppel (Fall). All. Aronica Arbitro: Leonardo Mastrodomenico di Matera Ass. Andrea Maria Masciale di Molfetta Andrea Rizzello di Casarano Quarto giudice: Alfredo Iannello di Messina Ammoniti: Karic, Cargnelutti, Criminale, Giron, Kostadinov, Schiro’ Angoli: 5 a 3 per ilRecupero: 2 e 7 minuti Spettatori: 3.856 incasso euro 17.