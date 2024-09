Conte alla festa del Fatto | Renzi? Faccia i suoi affari ma non può essere pure leader di un progetto politico alternativo alla Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) “La fiducia si vede dalle elezioni, è il popolo italiano che non si fida più di. Noi non potremmo mai lavorare con, non potremmo mai costruire uncon lui”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppede ilQuotidiano, intervistato da Luca Sommi e Paola Zanca. “Campo largo che significa? Che chi ha votato con la, siccome ha perso le elezioni, viene con noi? Non è una questione di simpatia o idiosincrasia, per il bene comune uno se le fa passare. Ma qui è per il male comune. Loro sono per il jobs act, il salario minimo non lo vogliono, hanno raccolto firme contro il reddito di cittadinanza. Nei passaggi determinanti della legislatura hanno votato con”, ha aggiunto.