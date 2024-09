Come farsi largo tra i migliori smartphone Google Pixel del momento perché Android può essere uno stile di vita

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 8 settembre 2024) Chi è alla ricerca deiè senz'altro un utente affezionato di. Dopo un lungo periodo in cui ha realizzatocon partner diversi, sotto il nome storico di Nexus,ha scelto di produrre da sé i propri prodotti per provare a differenziare l'offerta e dimostrarci che è molto più di un semplice motore di ricerca. Così sono nati gli: all’inizio più esercizio di, isi sono presto trasformati in valide (validissime) alternative per tutti gli utenti, primeggiando in particolar modo tra i top di gamma potendo contare su processori super-potenti, tanta intelligenza artificiale e un comparto fotografico praticamente imbattibile.