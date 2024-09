Castellanza grande piazza lineare | inaugurazione e festa nel nome dell’ex sindaco Cerini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 8 settembre 2024)(Varese) – Si inaugura domenica prossima la “dell’Olona“, il progetto fortemente voluto dall’exMirella, per unapiù viva e partecipata. Le tre piazze riqualificate (Mercato, Castegnate e fronte biblioteca) saranno restituite ai cittadini per una migliore fruizione. “Un ulteriore passo avanti nel processo di rigenerazione urbana, che non solo favorisce una trasformazione degli spazi, ma soprattutto contribuisce a migliorare il contesto sociale e relazionale – afferma il vicereggente Cristina Borroni –. Un’opportunità straordinaria per i cittadini e le associazioni, che hanno a disposizione un luogo di aggregazione all’aperto. Luogo che va vissuto, curato e continuamente migliorato grazie alla collaborazione tra l’amministrazione pubblica, le associazioni e i cittadini”.