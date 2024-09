Annalisa terremoto su Canale 5 | si presenta così e sbaraglia la concorrenza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", il programma di Klaus Davi dedicato al piccolo schermo CHI SALE (- Tutti in Arena) Esia! La cantante e autrice forse più raptiva delle nuove generazioni in qualche modo è tornata a casa. Giovedì sera5 ha ospitato il suo concerto all'Arena di Verona, tappa del Tutti nel vortice Tour registrata lo scorso 14 maggio. Quasi due ore e mezza di musica in cui la savonese ha ripercorso il suo repertorio inserendo anche duetti con big nostrani come Elisa, Giorgia, Irama e Tananai. Ottimo bottino per l'ammiraglia del Biscione che ottiene la leadership del prime time con 2.203.000 spettatori e il 16.5% di share e punte sopra il 20% nel finale, riuscendo a catalizzare vagonate di under 18, attestati a picchi del 22%.