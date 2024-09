Un ometto che si credeva bello figuraccia della grillina in tv

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 7 settembre 2024) La deputata del Movimento Cinque Stelle in diretta televisiva deride e si prende gioco del ministro Sangiuliano Una figura pessima, di quelle che si dovrebbero evitare, a maggior ragione se fatta da una donna. Lei è la deputata Alessandra Maiorino e quello che ha fatto in tv e né più, né meno body-shaming nei confronti di un ministro. La deputata del Movimento Cinque Stelle Maiorino deride Sangiuliano (Ansa Foto) Cityrumors.itUna scelta delle parole e un atteggiamento davvero pessimo quello che ha tenuto la deputataMaiorino in diretta televisiva durante una puntatatrasmissione “Agorà Estate”, programmamattina di Rai3 condotto da Maria Soave. Si parlavasituazione legata a Gennaro Sangiuliano, quando, dal nulla, la parlamentare lo definisce in modo non proprio carino: “unarrivato in alto che si trova persino fascinoso.”.