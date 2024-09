Trasporta 550 kg di spigole dove è vietato | fermato un pescatore

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 7 settembre 2024) Una nave da pesca è stata scortata fino al porto dalla polizia con un carico da 550 chilogrammi di pesce, ora ilrischia una multa Un peschereccio è giunto al porto di Zeebrugge, una località portuale del Belgio, scortato dalla polizia, come svelato ai media dalla polizia federale. L’operazione sarebbe stata resa necessaria per garantire un trasferimento in completa sicurezza dell’enorme quantità di pesce pescato, un carico da circa 550 chili di spigola, nei frigoriferi del porto. Lo scopo è stato quello di evitare che il carico andasse perduto per qualsiasi ragione. Il tutto, però, non si limiterebbe solo a questo. Sarebbero in corso, infatti, delle indagini sulla figura delche, a meno di sorprese, non porteranno a procedimenti legali nei confronti, ma che potrebbero farlo incorrere in delle multe particolarmente esose.